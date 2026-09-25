Excomisario de la policía de Juchitán es aprehendido

El excomisario de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, John Keny Moreno Segura, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca, el exmando policiaco forma parte de la estructura criminal del brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec, y que es identificado como “Los Cromos”.

Su detención es parte de la operación en la que se detuvo al presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, a quien se le imputan delitos como extorsión agravada, cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

En estas acciones también fue detenido Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, quien contaba con orden de aprehensión por extorsión agravada y otros delitos de alto impacto.

Comerciantes recibieron amenazas

El exsecretario municipal del gobierno juchiteco, Mariano Rosado López, reveló que durante su gestión, hasta el pasado 11 de agosto, funcionarios municipales, comerciantes y él mismo recibieron amenazas por el delito de extorsión y cobro de piso.

En un comunicado que difundió la noche del miércoles después que agentes federales catearon su domicilio para arrestarlo, señaló que las autoridades municipales buscaron una audiencia con el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, para señalar a los responsables de esos delitos.

La audiencia, dijo, se gestionó ante las “instancias competentes”, pero no se logró y añadió que dispone de evidencias sobre el origen de los delitos de extorsión y cobro de piso, como transferencias, cuentas bancarias y destinatarios que dará a conocer a las autoridades.