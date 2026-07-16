Exdirectora del Rébsamen, sin recursos para pagar

La exdirectora y dueña del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, conocida como Miss Moni, deberá pagar la reparación del daño a los familiares de las víctimas del derrumbe de la escuela, registrado el 19 de septiembre de 2017; sin embargo, la mujer aseguró no contar con los recursos y ofreció el terreno donde estaba la escuela.

En una audiencia realizada la mañana de ayer miércoles en los juzgados de James Sullivan, García Villegas señaló que no cuenta con los recursos para pagar los aproximadamente 11 millones de pesos por la reparación del daño a las 26 víctimas mortales que hubo en el colegio tras el sismo de 2017, informaron padres de alumnos del Rébsamen.

Ofrece terreno de colegio como garantía

Miss Moni habría ofrecido como garantía el terreno del Colegio Rébsamen, sin embargo, dicha propiedad está en vía de extinción de dominio.

“No es factible que el terreno lo tenga confiado el Gobierno de la Ciudad de México porque está en una cuestión de extinción de dominio, entonces ella no tiene con qué pagar los montos que debería de pagar para resarcir los daños”, explicó Mireya Rodríguez, madre de Paola Mireya Jurado, a la salida de los juzgados.

Audiencia fue la última

Por su parte, Miriam Guise, madre del niño José Eduardo, dijo que durante la audiencia la exdirectora aseguró no tener otra garantía.

Ambas madres de alumnos del Colegio Enrique Rébsamen indicaron que la audiencia de este miércoles fue la última en cuanto al proceso de Mónica García Villegas, quien purga una condena de 29 años 5 meses 22 días de prisión por la muerte de 19 estudiantes y siete adultos.