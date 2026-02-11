Exedil de Tequila no solo extorsionó a tequileros

El exalcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, no solo extorsionó a tequileros desde el ayuntamiento, sino que también lo hizo con empresarios de otros ramos, afirmó el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Antonio Lancaster-Jones, en respuesta a las declaraciones de la presidenta municipal interina, Lorena Rodríguez Rivera, quien tras rendir protesta en el cargo negó que hubiera extorsiones de la autoridad municipal hacia los empresarios.

Indicó que tan solo el organismo que representa recibió más de una decena de reportes de industriales que se encontraban en esa situación.

“Sí hubo y hay que hablarlo; personalmente tuve que ver temas de otro tipo de industria que no necesariamente es la tequilera”, dijo el empresario y señaló que se informó de ello al gobierno de Jalisco.

Sin revelar el nombre de las empresas o el ramo al que pertenecen, Lancaster-Jones aseguró que desde el CCIJ se hicieron denuncias por ese motivo ante las autoridades correspondientes, sin embargo, aceptó que no sabe si cada empresa afectada dio seguimiento al proceso de ratificar las demandas.