Exgobernadora priista será embajadora en Panamá

La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta para designar a la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, como embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Panamá.

A través de un oficio firmado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se notificó al senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, sobre la decisión presidencial, conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo 89 constitucional, que faculta al titular del Ejecutivo para nombrar embajadores, con ratificación del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente.

El documento, recibido la mañana de ayer martes en las instalaciones del Congreso, incluye datos biográficos y carpetas informativas de la propuesta diplomática, con apego a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La designación de Claudia Pavlovich, expulsada del PRI por aceptar el consulado general de México en Barcelona, España, reactivó cuestionamientos de partidos y legisladores de oposición.