Exhibe Trump gorra con la palabra “veto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, colocó una gorra con la palabra “veto” sobre su escritorio en el Despacho Oval, un mensaje que ya había anticipado en una fotografía publicada en sus redes sociales la noche electoral cuando su partido sufrió un revés ante los demócratas en las legislativas.

La gorra del mandatario refuerza el mensaje que dio la noche electoral, cuando durante una entrevista antes del cierre de las urnas dijo tener un “poder supremo” que resumió con la palabra “veto”, una facultad del presidente para bloquear las leyes aprobados por el Congreso que, tras las elecciones del martes, tendrá una mayoría demócrata a partir de enero.

La prenda roja con el mismo estilo que las utilizadas por Trump durante sus campañas electorales con su nombre o con el logo del movimiento MAGA, es una advertencia del mandatario ante el nuevo periodo legislativo.

Mayoría demócrata

En la Cámara de Representantes, las proyecciones de los principales medios sitúan al partido en torno a los 250 escaños, frente a menos de 180 para los republicanos, mientras que en el Senado los demócratas alcanzaron 54 de los 100 asientos.

La nueva mayoría permitirá a la oposición bloquear buena parte de la agenda legislativa de Trump e impulsar investigaciones sobre su administración.

El resultado supone un revés para el presidente, que durante la campaña pidió a sus seguidores votar pensando en él, aunque después se desmarcó de la derrota alegando que su nombre no figuraba en las papeletas.