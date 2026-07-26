Exhiben a gasolineras que incumplen acuerdo de costo

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que más de mil 500 gasolineras en el país aún venden el litro de diésel en más de 27 pesos, contrario al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio de ese combustible.

La petrolera mexicana informó en un comunicado que, hasta ahora, un total de 8 mil 603 estaciones de servicio se han adherido al citado pacto, lo que equivale a 84 % del sector.

Recordó que con el acuerdo, el precio nacional referente se mantiene por debajo de los 27 pesos por litro de diésel y, en zonas fronterizas, es menor a los 25.39 pesos, gracias a la tasa del IVA del 8 % en esas regiones.

Tras señalar que mil 538 estaciones continúan vendiendo este combustible a precios significativamente superiores a los observados en el mercado, dio a conocer la habilitación de un mapa digital para identificarlas y ubicarlas.

Pemex indicó que la información del mapa se actualiza cada día y sugirió a la ciudadanía interesada consultarlo a través de un código QR.