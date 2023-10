El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, general Luis Rodríguez Bucio, exhibió el caso de un juez que concedió un amparo en favor del narcotraficante Rafael Caro Quintero para no ser extraditado a Estados Unidos.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal dijo que el juez octavo de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México, José Fernando García Quiroz, el pasado 22 de septiembre dio una suspensión provisional en favor del fundador del Cártel de Guadalajara contra la extradición solicita por el gobierno de Estados Unidos.

Recordó que Caro Quintero es requerido por la justicia de Estados Unidos por -entre otros delitos- el secuestro y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena.

Otorgan amparo a presunto integrante del CJNG

Por separado, la juez del Estado de México, Abigail Ocampo, otorgó un amparo en favor de Antonio “N”, un presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación para que no se le vincule a proceso en los delitos contra la salud, acopio de armas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Ello, al considerar que la cantidad de cocaína encontrada en el sujeto no se acredita que la quisiera vender porque no se le encontró dinero ni una báscula. Sobre las armas, la juez consideró que solo se acreditó la existencia de cinco armas que según la ley en la material el delito de acopio se da con más de cinco armas de fuego y no se acreditó que esto fuera con una finalidad ilícita.