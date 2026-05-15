Exhiben a narcopolíticos en exposición del Mundial

A dos semanas de haberse inaugurado la exposición “Estampas Monumentales” en Paseo de la Reforma rumbo al Mundial 2026, las caras de los políticos acusados por autoridades estadounidenses de vínculos con el narcotráfico fueron exhibidas en dicha muestra.

Los rostros del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador morenista, Enrique Inzunza Cázarez, así como de otros funcionarios resaltaron en la icónica avenida capitalina, luego de que un grupo de manifestantes pegaron imágenes de estos personajes sobre las estampas monumentales de los jugadores que conforman la exposición.

Figuras deportivas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Armando Maradona y Hugo Sánchez estuvieron intervenidas por estampas que mostraban los rostros de políticos y exfuncionarios de quienes la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos, presentó cargos por presuntos delitos de narcotráfico.