Exhiben “campaña digital” contra gobierno

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se exhibió una “campaña digital” en contra del gobierno y de la Estrategia Nacional de Seguridad, además que fue relacionada con el empresario Ricardo Salinas Pliego.

En la sección “Detector de Mentiras” también se exhibieron a periodistas por “una campaña coordinada de desinformación” en X, como Lilly Téllez, Javier Alatorre y Manuel López San Martín.

“Llama la atención que 49 % de las cuentas que participaron en la campaña, la mitad son cuentas extranjeras, provenientes de Colombia, España, Estados Unidos y Argentina, muchas de ellas promovidas por la red Atlas Network, una organización internacional de derecha ligada al empresario Salinas Pliego”, se acusó.

Se acusó una “campaña sin precedentes” en redes sociales con el uso de bots.