Exhiben crisis de salud en EUA por consumo de drogas

Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, exhibió que Estados Unidos tiene un problema de salud pública al reconocer que 73.6 millones de estadounidenses, 25.5 % de su población, han consumido drogas ilícitas, mientras que solo 3.8 millones de mexicanos consumieron drogas en el último año.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este reconocimiento es parte del diálogo entre ambos países para atender las causas del consumo de drogas de manera integral a través de campañas. Por otro lado, dijo, el gobierno estadounidense reconoció la importancia de disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México.

Durante la conferencia matutina de este martes 12 de mayo, Alcalde Luján dio a conocer que 23.6 millones de estadounidenses se encuentran en proceso de recuperación y 48.4 millones padece un trastorno por uso de sustancias. Además, el gobierno de Donald Trump reconoció el “fracaso” del modelo punitivo y la importancia de la prevención del consumo de drogas.

La consejera jurídica señaló que las acciones para atender la demanda y prevenir el consumo de drogas son: un enfoque en la educación, la concientización y el fomento de entornos saludables, lo que incluye una campaña nacional en televisión, radio, redes sociales y streaming para promover la salud y el deporte, especialmente en la población joven.

Así como la implementación de programas de prevención escolar y comunitarios basados en evidencia científica. Además, establece como objetivo entender la adicción como una enfermedad, con un enfoque de salud pública que priorice la intervención temprana y amplíe las capacidades para acceder a tratamientos de recuperación.