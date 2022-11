Exhorta Adán a Monreal y Sansores a superar diferencias

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aspirante a la candidatura de la presidencia de la República por Morena, llamó al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, superen diferencias y asuman responsabilidad de sus actos.

“Y si después de intentar superar esas diferencias, subsisten diferencias de carácter jurídico, démosle la confianza a los tribunales para que estas se resuelvan”, expresó el titular de la Segob desde el estado de Zacatecas.

“Tiene mi respeto desde luego Ricardo Monreal, que es amigo mío y compañero desde hace muchos años. A mí no se me olvida que por ahí de 2003, cuando fui candidato a alcalde en la capital de Tabasco, solamente tres personajes nacionales me acompañaron, y Ricardo Monreal fue uno de ellos”, reconoció el tabasqueño luego de asistir al Congreso local de ese estado.

Asimismo, López Hernández señaló que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tiene todo su respeto y recordó que a él le tocó coordinar la segunda o tercera campaña a gobernadora del estado del sur de México, por lo que ante todo, dijo, debe prevalecer la cordura y el respeto.

El titular de la Secretaría de Gobernación, y uno de los aspirantes a la candidatura a la presidencia por el partido Morena, continúa con su gira por la República mexicana para dar conocer a las y los legisladores locales la importancia de la reforma en materia de seguridad que contempla extender el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028.