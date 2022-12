Exhorta AMLO a evitar confrontaciones

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a que no haya confrontaciones entre los aspirantes de la izquierda, además de expresar su confianza en la calidad de las llamadas corcholatas y en su capacidad para relevarlo.

“Lo que se tiene que cuidar es que no haya pleitos. Porque yo veo a Adán (Augusto López), a Marcelo (Ebrard) y a Claudia (Sheinbaum) muy amables y afectuosos entre ellos, respetuosos. Pero siempre existe el diablillo, hay un diablillo, lo han visto en las redes, que es buenísimo. Ese diablillo me da a veces consejos a mí, me dice ‘ahora diles que el plan B es porque no se van a poder hacer elecciones y te vas a quedar hasta 2030’. Entonces sí, hay gente que está ahí calentando, zalameros pues, que nunca faltan”.

Al ser cuestionado sobre quién de las llamadas corcholatas tiene mayor posibilidades, López Obrador expresó que “todos tienen oportunidad, todos y ellos van a decidirlo en su momento, y son muy buenos (…) Tengo mucha confianza en la calidad de los que pueden sustituirme”.

En ese tema, el tabasqueño remarcó que esto debe servir también para tomar en cuenta que no cualquiera puede ser político y menos aún tener un cargo de responsabilidad como el que implica ser presidente de México. “No cualquiera. No es que es un actor muy famoso, sí, ese puede ganar o lo pueden hacer ganar con una campaña mediática, ¿y cómo va a gobernar? Por lo general no tienen siquiera conocimiento de la historia del país. ¡Ah, es que es un científico! Pues sí, pero no, no, no, este (la política) es otro oficio”.

También se le interrogó si los tres aspirantes de Morena estarían incurriendo en gastos anticipados de campaña; contestó: “No sé, eso lo tendría que ver el INE o la autoridad competente, o el partido, yo no me meto en eso. Nada más lo que deseo es que se sigan llevando muy bien, porque imagínense, se frotan las manos los conservadores, quisieran un pleito, nada más que se van a quedar con las ganas”.

Para finalizar, el mandatario llamó a la oposición a “ir resolviendo su problema” para elegir a su abanderado o abanderada con miras a 2024, pues de acuerdo al presidente, hay hasta 50 o más opositores que han manifestado su interés o han sido mencionados como posibles candidatos.