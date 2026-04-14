Exhorta Rocha a no perder la fe por minero

“No hay que perder nunca la fe”, expresó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante el rescate del último minero de la mina de Santa Fe.

Tras salir de una reunión de Palacio Nacional para revisar el apoyo a los agricultores ante el precio del maíz, Rocha indicó que se usa maquinaria pesada ante “tapones” de lodo y aseveró que hay oxígeno en el área.

Apuntó que es un trabajo “muy interesante, muy entregado y muy humano” el que realizan las autoridades con cálculos.

Siguen trabajos

“Se está trabajando ahorita sobre la base de la vía que orientaron desde el principio, cuando sucedió el evento. En ese momento el que nos queda pendiente, él iba acompañado porque era supervisor, iba en un racer.

“Entonces estás buscando los lugares donde lo vieron por último y en razón de eso, vas abriendo los túneles de la mina con procedimiento diverso; sacando el agua, se metió una bomba eléctrica que desaguó, que fue lo posible para sacar al último (minero) que salió (Francisco Zapata)”, explicó.

Agregó que se tiene un objetivo: “De que en tal punto pudiera estar por tales circunstancias el que nos falta y entonces se traza cuántas horas hay que trabajar para ese punto”.