Exhortan a SRE fortalecer defensa de migrantes

Ante el incremento de redadas y deportaciones con violencia de migrantes en Estados Unidos, algunos de los cuales incluso son encadenados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la cancillería fortalecer la protección consular de mexicanos ante la política antiinmigrante del gobierno de Donald Trump.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó el exhorto impulsado por el senador Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El exhorto dirigido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es para que “continúe fortaleciendo los mecanismos de protección consular, con especial atención en los casos derivados de los operativos de control migratorio realizados por el gobierno de Estados Unidos, a fin de garantizar que las personas migrantes mexicanas reciban asesoría legal adecuada y un trato justo”.

El legislador de Movimiento Ciudadano dijo que las recientes redadas migratorias a gran escala, especialmente en ciudades con alta densidad de población mexicana como Los Ángeles, California, se están realizando con tal intensidad y frecuencia.

Este endurecimiento de las políticas migratorias ha provocado en personas de la comunidad mexicana miedo constante a ser detenidas o deportadas sin causa legal.