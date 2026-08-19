Exhortan a vigilar a sociedades financieras

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobará un exhorto a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para vigilar la operación de varias sociedades financieras dedicadas a prestamos ante irregularidades detectadas y la afectación al patrimonio de miles de familias en diversos estados, sobre del norte del país.

En la Gaceta Parlamentaria de este martes 18 de agosto se publicó el punto de acuerdo de exhorto a la Condusef a fortalecer la supervisión y verificación sobre las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), en especial en el caso para las medidas que legalmente correspondan para proteger los derechos de las personas afectadas.

Se destaca que son las diversas denuncias en Nuevo León en el caso de Préstamos Felices en 15 Minutos, Sofom E.N.R., conocida como Préstamo Feliz, que dejó de ser un asunto local porque el reclamo que surgió en el Congreso de Nuevo León se convirtió ya en una exigencia formal en el Senado de la República para que las instituciones federales respondan por el daño patrimonial que enfrentan miles de familias.