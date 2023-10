Las seis consejerías del INE que votaron en contra del acuerdo de paridad en candidaturas para las gubernaturas, a raíz de una confusión en la votación, solicitaron que se cite a una nueva sesión de Consejo General a la brevedad para la aprobación de este proyecto.

Se trata de las consejeras Claudia Zavala, Dania Ravel y Carla Humphrey, así como los consejeros Jaime Rivera, Martin Faz y Arturo Castillo.

Las consejerías votaron en contra del acuerdo en lo general para poder votar en lo particular un engrose que fortalece la fundamentación del proyecto; sin embargo, al ser rechazado en lo general ya no se permitió la votación en lo particular, por lo que señalaron una mala conducción en la votación.

En el oficio solicitaron someter a análisis el engrose que presentó la consejera Claudia Zavala, a fin de evitar confusiones en el momento de la votación.

Durante la sesión del jueves, 10 de las 11 consejeras y consejeros se mostraron a favor de respaldar el acuerdo de paridad en candidaturas, para que los partidos políticos postulen a cinco mujeres; sin embargo, las diferencias se centraron en la argumentación del proyecto.