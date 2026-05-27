Exhortan investigar acoso sexual en Hospital Infantil

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a autoridades de salud a garantizar una investigación “imparcial, transparente y libre de represalias” por las denuncias de acoso sexual, hostigamiento laboral e intimidación presentadas por personas médicas residentes del Hospital Infantil de México Federico Gómez, quienes mantienen un paro de actividades no críticas.

A través de un comunicado, la CNDH expresó su “profunda preocupación” por las denuncias contra presuntas conductas cometidas por autoridades directivas del hospital y señaló que el caso refleja un problema sistémico de violencia en la formación médica.

Mecanismos resultan insuficientes

También advirtió que los mecanismos internos de denuncia suelen resultar insuficientes o generar condiciones que desalientan las quejas y exponen a represalias institucionales o académicas.

La Comisión informó que las y los residentes ya presentaron denuncias formales ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Ante ello, pidió a la Secretaría de Salud y autoridades competentes instalar de manera inmediata una mesa de diálogo con participación de la Secretaría de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) y otras instituciones involucradas.

Exhibe omisiones en suicidio dentro de penal

Así también, la CNDH emitió una recomendación por las condiciones en las que ocurrió el suicidio de una persona privada de la libertad, integrante de la comunidad LGBTTTIQ+, dentro del Centro Federal de Reinserción Social Número 18, donde acreditó falta de atención especializada e irregularidades en la investigación del caso.

El organismo, dirigió la recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social y a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, tras documentar violaciones a los derechos humanos de la víctima a la protección de la salud, seguridad jurídica, integridad personal y vida, atribuibles a autoridades penitenciarias del penal federal.

El organismo indicó que durante su estancia la persona presentó conflictos físicos y verbales con otras personas privadas de la libertad, sin que se reforzaran medidas de vigilancia ni seguimiento psicológico oportuno.