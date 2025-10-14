Exhuman 7 cuerpos más en panteón de Culiacán

En la fosa común más grande del estado, ubicada en el panteón municipal de la 21 de Marzo, en Culiacán, se exhumaron siete cuerpos más, como parte del programa de rescate forense, con enfoque humanitario, para ser sometidos a estudios científicos hasta lograr su identidad oficial y ser entregados a sus familiares.

La Subsecretaria de Derechos Humanos del Estado dio a conocer que, en la continuación de los trabajos, en la nueva fase de intervención, correspondiente al Nivel Estratégico Dos, a una profundidad aproximada de dos metros se localizaron siete cuerpos más inhumados en calidad de no identificados.

El resguardo de estos será en el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, donde se realizarán los análisis científicos.