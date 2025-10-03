Exhuman y entregan a familiares el cuerpo número 100

Como parte del Programa de Identificación Humana que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, junto con organismos internacionales y nacionales, se llevó a cabo la exhumación y entrega del cuerpo número 100.

A tres meses de la puesta en marcha de dicho programa que cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Instituto Nacional Electoral (INE), especialistas de la fiscalía llevaron a cabo las tareas de exhumación en el panteón La Piedad de la ciudad de Puebla.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt informó que se avanza en la entrega de cuerpos de manera digna, humana y ágil, con cero burocratismo, lo que coloca a la entidad como pionera a nivel nacional en este tipo de acciones.

Se espera que en los próximos días o semanas sean entregados otros 33 cuerpos que se analizaron en dicho programa especial.

Durante los trabajos de la exhumación y entrega participaron elementos y personal de la Dirección del Registro Civil del Estado de Puebla, la Secretaría de Salud del Estado, el Ayuntamiento, personal del Servicio Médico Forense (Semefo), peritos y agentes del Ministerio Público.

La colaboración entre la Fiscalía General del Estado, el Fondo de Población de Naciones Unidas y el INE consiste en el cruce de datos, tanto de huellas dactilares de credenciales de elector, como de otros tipos, para ir identificando cuerpos.

El Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía de Puebla recibió capacitación especializada por parte del organismo internacional y se llevaron a cabo la toma de huellas dactilares para personas fallecidas no identificadas, mediante las cuales se generaron fichas necrodactilares.