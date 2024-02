Exige AMLO disculpa pública tras calumnia

El jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al gobierno de Joe Biden una disculpa pública ante las filtraciones informativas de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) que, sin pruebas, da a conocer datos de una presunta aportación del narcotráfico a su campaña en 2006.

Posteriormente instancias gubernamentales estadounidenses dijeron que no tenían confirmación de nada. “Si no tienen pruebas, tienen que disculparse”, aseveró el mandatario federal.

López Obrador sentenció que no se puede hablar del combate a la droga si una institución de ellos está filtrando información y dañando a lo que represento, y agregó que estas prácticas no son de una relación de buena vecindad entre los países.

En su conferencia, López Obrador compartió que “lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se disculpe, porque el presidente Estados Unidos tiene autoridad moral y política; si no tienen pruebas, tienen que disculparse”.

Aún molesto por la difusión sin pruebas de estas versiones, el mandatario dijo: “¿Cómo vamos a estar hablando de migración del combate a la droga y del fentanilo si un periodista tiene información de la DEA, y que ese periodista de repente consideró que es importante hacer un reportaje en estas fechas en México, de pura casualidad o, aquí es como se hacía antes, ¿de parte de quién?, pero bien armado”.

—¿Debería el gobierno de Estados Unidos investigar a la DEA?

—Si es que ellos tienen problemas, es parte de su crisis—.

Recordó que en su momento se corroboró que el encargado en México de la DEA tenía vínculos con el narcotráfico y lo remueven, pero ya no se volvió a saber nada de ese caso.

Y continuó: “México no es colonia de ningún gobierno extranjero. Si antes no hacían valer la soberanía del país, es porque no había autoridad moral de los presidentes que llegaban mediante fraude, pero a mí me eligieron. Además, cuáles son las pruebas. Es la máxima del hampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha, tizna. Se le da mucho vuelo en todo el periodismo vendido o alquilado a la oligarquía. Sí hacen daño”.