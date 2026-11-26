El narcotraficante Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro” debe ser extraditado a Estados Unidos (EUA) porque existe un conflicto de interés si el gobierno de la 4T de Morena lo juzga en México, por los presuntos vínculos del capo con el financiamiento de campañas en Sinaloa vía al gobernador con licencia, Rubén Rocha, aseveró el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Ricardo Anaya.

El legislador reconoció a las fuerzas federales por haber capturado a este capo del narcotráfico, “pero es indispensable que se le extradite a los Estados Unidos, porque estamos ante un problema de conflicto de interés.

“Recuerden ustedes que Jocelyn Hernández, que fue delegada del Bienestar de Morena, subrayo de Morena, en el Estado de Sinaloa, está grabada, recuperen esa grabación, donde ella dice que era justamente el Chapo Isidro y su facción quienes entregaban dinero a Rubén Rocha Moya, al narco gobernador de Sinaloa, también de Morena”.