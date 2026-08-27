Exige comparecencias de titulares de la SSP y FGE

El Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz exigió la comparecencia ante el Congreso del Estado de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la crisis de violencia y el acceso a la justicia en la entidad.

La dirigente estatal del PAN, Ana Ledezma, condenó los hechos de violencia de los últimos días y puso en duda las cifras presentadas por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el informe de Seguridad y Desarrollo 2026, que hablan de una disminución de homicidios dolosos en un 28 %.

Y es que dijo, las cifras oficiales contrastan con la realidad que viven las veracruzanas y veracruzanos cotidianamente.

“Seis de cada 10 veracruzanas y veracruzanos no se sienten seguros”, afirmó.

En conferencia de prensa, condenó el asesinato de Bartolo López Gutiérrez, padre de Bartolo López de la Cruz, excandidato a la presidencia municipal de Texistepec por el PAN.

Ante ello, dijo que es necesario que los encargados de seguridad y procuración de justicia comparezcan ante los diputados locales para que expliquen las acciones y posibles omisiones.