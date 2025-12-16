Exige Döring reconocer a Machado por Premio Nobel

El diputado federal y vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, condenó que la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con su gobierno se rehúsa a reconocer a una mujer como María Corina Machado, quien fue acreedora al Premio Nobel de la Paz.

“Si en verdad es tiempo de mujeres, que lo demuestre la presidenta junto con sus secretarías de Estado, legisladoras y simpatizantes, es el ejemplo que tiene que dar hacia una mujer que ha luchado por la democracia en Venezuela”, declaró.

El diputado indicó que Morena no ha tenido la valentía de reconocer a María Corina Manchado, tras haber estado siendo perseguida por un régimen y un “tirano” como Nicolás Maduro.

Döring exigió a la mandataria, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hacer un reconocimiento público. “Ya pasaron varios días, pero nunca es tarde para que el gobierno recapacite”.