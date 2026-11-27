El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que su militancia no avalará ningún procedimiento de renovación en la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) si Morena impulsa a una persona incondicional a la 4T, “como lo hizo con Guadalupe Taddei”.

Sostuvo que lo que se tiene que hacer es ir por la renovación total del INE, porque quienes están actualmente en el organismo “son parte del mismo entramado. Las relaciones que tienen consejeras y consejeros con Morena son inadmisibles”.

Puntualizó que para dar cereza y certidumbre al proceso del 2027, “es mejor generar la transparencia del órgano electoral, que dejarlo como está”.

Moreno Cárdenas anunció que el PRI tampoco va a respaldar que se queden los actuales consejeros, porque “es tener un órgano electoral que valide una elección que, sin lugar a dudas, va a tener todos los vicios de un fraude electoral”.

Recordó que esos consejeros querían meter las boletas planchadas, por lo que desde el PRI fueron impugnadas y finalmente “las echamos para atrás”.

Llama a defender el INE

Dijo que “las y los mexicanos debemos defender al INE como institución, para que llegue gente desde la ciudadanía, imparcial, con prestigio, con nombre, para que pueda llevar la organización de la jornada electoral de manera transparente, clara. Los mexicanos quieren certeza, quieren certidumbre en el proceso electoral”.