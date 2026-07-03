Exige EUA estacionalidad agrícola en negociación

La Representación Comercial estadounidense puso en la lista de negociación con México de la agenda agropecuaria, planteamientos para ser resueltos como parte de la revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Entre estos puntos a resolver están las restricciones para exportar frutas y hortalizas mexicanas al mercado estadounidense en ciertas estaciones, la llamada “estacionalidad”, aseguró Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Piden fortalecer las medidas sanitarias y fitosanitarias, sobre todo después de los casos de gusano barrenador en el ganado mexicano, plaga que ya llegó a la frontera estadounidense con México.

Para atender este punto, la firma consultora propuso crear una “unión sanitaria” que armonice procedimientos, inspecciones, certificaciones y protocolos de emergencia y que reconozca a las autoridades sanitarias de los tres socios.

Buscan que haya una facilitación y modernización en las aduanas para hacer más eficiente el cruce de mercancías. GCMA aseguró que ello se lograría con una unión aduanera entre los tres países del T-MEC.

Mejores condiciones

La Representación Comerciar plantea mejores condiciones de competencia en el comercio de granos, siendo Estados Unidos el principal proveedor de maíz del mercado mexicano, por lo que también retomaron el tema de los señalamientos de México contra el maíz genéticamente modificado y los biotecnológicos.

Asimismo, proponen atender la sostenibilidad de los suelos, pusieron sobre la mesa el asegurar ciertas condiciones laborales de los trabajadores del campo, evitar el trabajo forzoso, además de cuidar disposiciones ambientales.

En caso de que la Unión Americana aplique mecanismos de estacionalidad piden al gobierno mexicano “considerar la aplicación de medidas equivalentes sobre productos altamente sensibles para Estados Unidos, entre ellos: maíz, jarabe de maíz de alta fructosa, carne de cerdo, carne de pollo, entre otros productos estratégicos”.