Exige Irán inmediata liberación de Maduro

“El secuestro del presidente de otro país no es un honor y es ilegal, por lo que Irán exige la liberación del presidente venezolano, Nicolás Maduro”, subrayó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Teherán, Esmaeil Baghaei.

Asimismo, instó a las Naciones Unidas a “salvaguardar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que no adoptar una postura explícita sobre el tema perjudicaría a la comunidad internacional”.

Refiriéndose a las acusaciones contra Maduro, Baghaei, dijo que esas posturas “solo sirven para justificar su acto ilegal”.