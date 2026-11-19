Dada la importancia del caso, la jueza en retiro, Martha Eugenia Magaña López, solicitó al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que el proceso administrativo en su contra por otorgar un amparo contra la reforma judicial del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se discuta y resuelva en audiencia pública.

A través de un escrito enviado a la Comisión de Disciplina del Tribunal, presidida por Rufino León Tovar, la juzgadora pidió una sesión con acceso presencial o transmisión en vivo por canales institucionales, resguardando solo información confidencial de terceras personas o datos personales ajenos al tema central, con el objeto de revisar las decisiones que tomó en el marco de la reforma judicial.

Aseguró que el artículo 111 del Reglamento Interior del TDJ, el cual prevé sesiones privadas, es una norma jerárquicamente inferior a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho fundamental a ser juzgada en audiencia pública.