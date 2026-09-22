Exige MC multar actos anticipados de campaña

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe asumir un papel activo frente a las campañas electorales adelantadas rumbo a 2027 y señaló que cambiar el nombre de los aspirantes de Morena por el de “coordinadores” no elimina las implicaciones proselitistas de sus actividades.

En entrevista, el senador señaló que Movimiento Ciudadano ya presentó recursos para impugnar lo que considera una estrategia para posicionar anticipadamente a perfiles que competirán por distintas gubernaturas.

“Movimiento Ciudadano no está en la búsqueda de desilusionados ni personas que han quedado fuera de este proceso. Sobre el proceso en particular lo hemos dicho, es un fraude a la ley, están adelantando los tiempos electorales, están violando por supuesto la normatividad electoral, tan es así que Movimiento Ciudadano ya presentó los recursos correspondientes para tratar de frenar esto que, repito, a todas luces lo que intenta es adelantar el proceso electoral cuya implicación fundamental es que los servidores públicos no estén concentrados en atender sus tareas, sino que andan pensando más en la grilla electoral”, declaró.

Castañeda afirmó que el problema no se limita a la actuación de los partidos, sino también a la responsabilidad del árbitro electoral.

“Necesitamos un árbitro que se tome en serio su papel”, afirmó, al considerar que la cancha rumbo a la elección de 2027 se encuentra “completamente dispareja”.