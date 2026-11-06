Exige Morena a exfuncionarios “dar la cara”

Sin mencionar a Guadalupe Taddei, Morena difundió un pronunciamiento en el que exigió que los exconsejeros electorales Lorenzo Córdova, Ciro Murayama y el exsecretario ejecutivo Jacobo Edmundo Molina “den la cara” por la presunta corrupción que rodea al INE desde hace más de 27 años.

El partido oficialista acusó que las elecciones de 2006 y 2012 estuvieron “marcadas por denuncias de fraude” en donde el pueblo de México exigió elecciones libres y democráticas.

“La respuesta del viejo régimen fue el Pacto por México y una reforma que creó un órgano electoral, concentrando el poder de designación de las autoridades electorales locales”, denunció.

Según Morena, durante los nueve años de gestión de Lorenzo Córdova al frente del órgano electoral creció el duopolio que favoreció a un mismo grupo empresarial para obtener contratos por más de dos mil millones de pesos en OPLEs.

“Esta concentración de negocios, que atravesó distintas administraciones, obliga a investigar quién autorizó los contratos, quién los supervisó y quiénes se beneficiaron”, dijo.

Criticó la Marea Rosa y a Somos

Morena también criticó a la llamada “Marea Rosa” bajo el señalamiento de que sus dirigentes ahora impulsan a Somos, que acusó de ser un “proyecto donde convergen políticos del viejo régimen del PRIAN, personajes que traicionaron los principios de la izquierda y exintegrantes de la cúpula del INE”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que la transformación de la vida pública de México también debe avanzar al INE, “porque no puede haber instituciones intocables ni espacios reservados para los privilegios de una burocracia dorada”.