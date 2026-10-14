Exige Morena renuncia de mando policial de Jalisco

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, condenó la represión que el gobierno de Jalisco impuso a los manifestantes del domingo, quienes exigían una solución inmediata al agua sucia que están recibiendo en sus casas, y exigió a nombre del partido la liberación inmediata de quienes siguen presos.

“Me indigna mucho y cerró que todos compartimos el rechazo al actuar del gobierno de Jalisco, a través de la policía estatal. Desde Morena, le exigimos al gobierno del estado de Jalisco que libere a los detenidos inmediatamente”, dijo.

En su conferencia de prensa de cada martes, Montiel Reyes rechazó la narrativa del gobierno de Pablo Lemus en que, mencionó, señalan a la Federación de no querer apoyar a la entidad en la solución de la limpieza del agua.

En ese sentido, recordó que desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y con el actual la Conagua, se mantiene en pláticas y negociaciones, pero el mantenimiento de las presas y otra infraestructura debe darse por parte del gobierno estatal.

Traslados a Puente Grande son ilegales

Sobre los supuestos traslados de varios detenidos al Penal de Puente Grande, en Jalisco, Ariadna Montiel afirmó que serían ilegales, pues se trata de un penal de máxima seguridad, en donde no deberían entrar personas investigadas por una manifestación social.

“Hablar de Puente Grande es hablar de un penal de alta seguridad y me parece excesiva la medida de los traslados por parte del gobierno de Jalisco. En la lista de los posibles traslados está un chavo que trabaja en una plataforma de reparto de comida para sostener a su madre con cáncer.

“Exigimos el cese inmediato del secretario de Seguridad Pública del estado”, añadió.

No descartan eventual candidatura de Citlalli Hernández

Así también, Ariadna Montiel aseguró que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, está enfocada en su responsabilidad de resolver las alianzas con el PT y el PVEM, por lo que no ha comentado ninguna intención de competir por la alcaldía Cuauhtémoc.

Precisamente sobre esas tareas, Montiel detalló que Citlalli Hernández es quien está atendiendo la mesa de diálogo permanente entre Morena y el PT.