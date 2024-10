Exige PAN a Sheinbaum gobernar para todos

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), a través de su coordinadora Noemí Luna Ayala, cuestionó las afirmaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, respecto a que no se reunirá con representante de la oposición y solo lo hará con mandatarios.

La legisladora albiazul dijo que con esta posición Sheinbaum deshonra la palabra empeñada en los 100 compromisos asumidos el 1º de octubre pasado ante el Poder Legislativo, mismos que incluyen: Libertad de expresión y derecho a la reunión, promover la fraternidad, un gobierno sensible y cercano a la ciudadanía, y escuchar opiniones de la población, entre otras.

“Presidenta, la oposición representamos 43 de cada 100 votos, esto significa que 64 de cada cien ciudadanos no votaron por usted. Somos mayoría. No es una concesión y usted está obligada a gobernar para todos. Se lo dijimos al momento que juró guardar y hacer guardar la Constitución, no le está permitido este mensaje de división entre mexicanos”, subrayó Luna Ayala.

En este sentido, la legisladora federal convocó especialmente a las empresas y representantes de los medios de comunicación; así como a mujeres, estudiantes, madres buscadoras y población en general a no permitir que avance “la descomposición del país, como pretenden hacer Morena y sus aliados”.