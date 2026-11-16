Exige PAN indagar presuntas irregularidades

Al insistir en que la salida de Guadalupe Taddei Zavala no pone fin a la crisis de confianza del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, llamó a esclarecer las presuntas irregularidades que hubo durante su administración y evitar que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) imponga a una persona afín al gobierno en la nueva presidencia del organismo.

Además, ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados para emitir la convocatoria de selección, el dirigente panista señaló en un comunicado que México necesita una autoridad electoral verdaderamente independiente, particularmente ante las elecciones de 2027.

“Venimos por un INE libre. Un INE sin Morena, sin PAN, sin PRI, Sin Verde, sin PT, sin MC. Venimos por un INE libre”, expresó.

Romero Herrera insistió en que las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, adjudicaciones irregulares y conflictos de interés durante la gestión de Taddei deben continuar hasta determinar las posibles responsabilidades administrativas y penales.