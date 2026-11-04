Exige PAN investigar presunto desvío en salud

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, exigió una investigación por “manejo discrecional” del presupuesto para la salud en Veracruz.

Lo anterior, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un dictamen negativo contra la administración estatal de ese estado, donde encontraron que 87 millones 419 mil 439 pesos del gasto en salud fueron redireccionados a un rubro de nóminas.

El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, indicó que no debe ser un acto aislado, sino que tiene que haber responsabilidades administrativas y quizá hasta penales, “ya que la salud y la crisis médica de los veracruzanos siempre ha sido un tema que las autoridades de Morena no han querido atender ni resolver”.

De acuerdo al reporte, el dinero de los Servicios de Salud de Veracruz autorizado para el ejercicio 2025, fue aplicado para saldar nóminas del ejercicio fiscal 2024.

Al respecto, el legislador, integrante de la comisión de transparencia y anticorrupción, advirtió que lo anterior se realizó sin contar con las autorizaciones legales, presupuestales ni la documentación comprobatoria que justificara dicho desvío de anualidad.

Detalló que el Informe también evidenció fallas severas en los controles administrativos internos.

El diputado del PAN comentó que la crisis hospitalaria y médica no solo sucede en Veracruz, es un tema que se ha extendido en todo México, donde, por ejemplo, “el IMSS y nada, es lo mismo”.

“Exhortamos a la Secretaría Anticorrupción a investigar las finanzas del gobierno de Veracruz luego del reporte negativo de la ASF, además de que se finquen las responsabilidades administrativas y penales”, concluyó.