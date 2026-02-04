Exige PAN investigar sobrecosto del Interurbano

La construcción del Tren Interurbano Toluca-Ciudad de México, inaugurado el lunes, tuvo un sobrecosto de casi 250 %, además que la obra tardó 12 años por mala planeación, corrupción y opacidad, denunció Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados.

Recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó observaciones graves a esta obra durante el tiempo de su ejecución, mismas que sumaron más de 5 mil 600 millones de pesos, y no han sido solventadas.

Por lo que llamó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que informen si se han subsanado las observaciones de la ASF.

Señaló que el sobrecosto y el retraso de la construcción del tren es una responsabilidad compartida entre los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

El legislador panista, a nombre de su bancada, solicitó una investigación sobre el sobrecosto de la obra.