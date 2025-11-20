Exige PRI renuncia de Piedra Ibarra

La dirigencia nacional y senadores del PRI exigieron la renuncia inmediata de Rosario Piedra Ibarra, esto ante su silencio cómplice frente a las detenciones arbitrarias y golpizas por parte de granaderos de la Ciudad de México (CDMX), en contra de jóvenes y ciudadanos durante la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre.

En conferencia de prensa encabezada por Alejandro Moreno Cárdenas, el Grupo Parlamentario del PRI denunció que el Gobierno de Morena ordenó la represión directa contra jóvenes manifestantes y exigió la liberación inmediata de las personas detenidas el pasado 15 de noviembre.

“Lo que vimos no fue un operativo de contención, fue una orden política para golpear, intimidar y fabricar culpables”, afirmó el priísta al condenar el uso excesivo de la fuerza contra estudiantes, mujeres y adultos mayores.

Moreno Cárdenas afirmó que el Gobierno Federal opera sin sensibilidad ni empatía y sostuvo que la administración actual mantiene una conducta “autoritaria e intransigente” al impedir que la ciudadanía ejerza su derecho constitucional a manifestarse.