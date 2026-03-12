Exige que Irán cese ataques a países del golfo Pérsico

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que exige que Irán cese de inmediato sus ataques contra los países del golfo Pérsico, por violar el derecho internacional y representar una “grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”.

La resolución, aprobada por 13 votos a favor y dos abstenciones, “exige el cese inmediato de todos los ataques de la República Islámica de Irán contra Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Jordania”.

Condena además “toda acción o amenaza” de Irán “destinada a cerrar, obstaculizar o interferir de cualquier manera con la navegación internacional en el estrecho de Ormuz”, estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas natural.

En este sentido, el Consejo de Seguridad exhorta a Irán a cumplir “plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario”.