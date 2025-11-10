Exige Rollins a México cumplir entrega de agua

La secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins, exigió a México cumplir su promesa de entregar el agua que debe a Estados Unidos como parte del Tratado de 1944.

En un post en X, Rollins señaló que “¡los agricultores estadounidenses merecen agua!”, y recordó que el acuerdo “prometía que México enviaría agua al norte para mantener el caudal del río Grande (Bravo)”.

Sin embargo, explicó que “la última fábrica de azúcar de Texas en el valle del río Grande ha cerrado porque no hay suficiente agua para nuestros agricultores”.

Rollins dijo que en su reunión de la semana pasada con la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema del agua y el tratado fue clave. “Aunque México ha comenzado a cumplir su compromiso de hacer fluir el agua, todavía no es suficiente, y seguiremos trabajando en este tema tan importante”, manifestó.

Rollins indicó que “valoro nuestra amistad con México, pero una promesa es una promesa. ¡Es hora de que México entregue el agua que se garantizó a nuestras comunidades fronterizas!”.

Entrega del líquido

En octubre pasado, Efraín Morales López, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que pese a la sequía, México no tendría dificultades para entregar agua a Estados Unidos a finales de ese mes.

El funcionario recordó que se tienen comprometidos alrededor de 2 mil 157 millones de metros cúbicos por quinquenio, aunque reconoció que debido a las extremas sequías que se vivieron en los últimos años se han tenido problemas para que se pueda entregar ese monto.

México debía entregar a Estados Unidos entre 400 y 518 millones de metros cúbicos de agua en el período comprendido entre mayo y octubre de 2025.

El acuerdo binacional establece que México debe entregar cada quinquenio cerca de 2 mil 160 millones de metros cúbicos a Estados Unidos por los ríos que comparten en la frontera, mientras los mexicanos se quedan con 9 mil 250 millones de metros cúbicos, casi cuatro veces más.

Donald Trump ha amenazado con imponer sanciones a México si no cumple su parte del tratado.