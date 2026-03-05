Exigen a Defensa entregar documentos faltantes

Derivado de una demanda presentada en 2023 por las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (CDMX) resolvió en febrero pasado un juicio de amparo y ordenó al Ejército Mexicano entregar la totalidad de la información generada durante 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Centro” (CFRI), con sede en Iguala, Guerrero, así como por otras instancias militares de inteligencia.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó que en su fallo, el Juzgado estima una brecha aproximada de 853 folios del CFRI que no han sido entregados y respecto de los cuales debe facilitarse el acceso para garantizar una búsqueda efectiva de la verdad.

También reclama la omisión de las autoridades militares de entregar todos los reportes de inteligencia producidos en 2014, incumpliendo el Decreto Presidencial de 2018, que obliga a las dependencias federales a colaborar plenamente en el esclarecimiento del caso.

Las familias señalaron la responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en particular de diversas instancias de su estructura de inteligencia, por el ocultamiento de documentos cuya existencia plena fue revelada en el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).