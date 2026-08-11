Exigen a la UNAM que respete resultados

Por tercera ocasión fracasó la movilización convocada por aspirantes seleccionados en el fallido examen de admisión a la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para exigir la cancelación del examen de control y demandar que se respeten los resultados obtenidos “legítimamente”, cuya convocatoria no rebasó las 10 personas.

Al mediodía de ayer lunes, entre la desesperación y el desánimo, sin pancartas ni consignas y con la explanada de la Torre de Rectoría vacía, los inconformes que se organizaron por redes sociales y WhatsApp, pidieron la conservación de su lugar en la institución y la anulación de la recomendación emitida por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

Autoridades reciben a aspirantes

Fue hasta las 14:00 horas que los aspirantes fueron recibidos por autoridades universitarias, a quienes entregaron un pliego petitorio. Entre las demandas destaca que se nulifique la aplicación del examen de control a los aspirantes seleccionados del Concurso de Selección para Ingreso a Licenciatura 2026, que se respeten íntegramente los resultados oficiales publicados por la UNAM, así como los lugares obtenidos legítimamente por los aspirantes seleccionados y que el proceso de inscripción continúe conforme al calendario correspondiente para los mismos.