Exigen a Layda Sansores frenar ataques a la prensa

La organización Artículo 19 exigió al Gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores San Román, frenar embates hacia la prensa y atenerse a estándares de protección a la libertad de expresión y acceso a la información.

En un comunicado publicado en sus canales oficiales, la organización hizo un llamado a la mandataria estatal a reconocer que la crítica es parte de cualquier sociedad democrática.

La ONG recordó que desde el año pasado emitió posicionamientos de rechazo a espacios de denostación pagados con recursos públicos, como el programa “Martes del Jaguar”.

Además, reprobó que el día 27 de enero, en una entrevista pública Layda Sansores afirmó que Enrique Cruz Carranza, un periodista que colabora en el diario Tribuna, “no debería vivir aquí”, en respuesta a publicaciones críticas hacia su administración.

En ese sentido, reiteró su exigencia al Gobierno de Campeche a respetar la libertad de prensa y de acceso a la información, bajo lineamientos democráticos imprescindibles en cualquier entidad federativa.