Exigen a México frenar migrantes en la frontera

El presidente Donald Trump quiere que México detenga a los migrantes en la frontera con Estados Unidos, particularmente los propios ciudadanos mexicanos, reportó Bloomberg.

Fuentes le dijeron al medio que el mensaje lo entregó Marco Rubio al secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, en su reunión de esta semana. Se añadió que la iniciativa está liderada por el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller.

Rubio y Velasco posaron sonrientes ante las cámaras minutos antes de su reunión a puerta cerrada y no respondieron a preguntas de reporteros sobre la actual guerra arancelaria entre EE. UU. y Canadá.

El secretario de Estado de EE. UU. llamó “a una acción decisiva para poner fin a la inmigración ilegal, detener el tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos”.

La cancillería mexicana informó a su vez que ambos funcionarios destacaron “los importantes avances en materia de seguridad, que son los más importantes de toda la región, particularmente en el combate al tráfico de drogas y de armas y a la delincuencia organizada transnacional”.

Añadió que el secretario Velasco reiteró la importancia de continuar el trabajo con base en los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

Trump cambia nombre a lago Ontario

En otro tema, el presidente Donald Trump firmó una orden para cambiar el nombre del lago Ontario a “lago América”, en medio de la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá.

Declaró que “vamos a cambiar el nombre del lago Ontario a lago América. Con efecto inmediato. Va a tener lugar tan pronto como firme esta orden”.

“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Solo nos falta un océano”, comentó el presidente estadounidense, quien ya había ordenado cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respondió este jueves a la decisión del presidente estadounidense y aseguró que para los canadienses seguirá siendo “ahora y siempre” el lago Ontario.

“Los canadienses también sabemos que llamar a la realidad por su nombre significa llamarlo lago Ontario: antes, ahora y siempre”, afirmó Carney.