Exigen a México más resultados contra cárteles

La Casa Blanca dio a conocer este lunes su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que exige a México mejores resultados en tres ámbitos: la incautación de precursores, la reducción de la producción y en la lucha contra los cárteles.

“Daremos prioridad a las líneas de actuación que impulsen a China a detener el flujo de precursores químicos utilizados para la fabricación ilícita de drogas sintéticas; a Canadá a intensificar el intercambio de inteligencia procesable para actuar contra las operaciones de las organizaciones criminales transnacionales; a que Colombia reduzca el cultivo de coca y desarticule las redes criminales”, señala la Estrategia.

En el caso de México, es que eleve la incautación de los precursores, reduzca la producción y “elimine la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio, la seguridad y la protección de Estados Unidos a través de sus estructuras de mando y control extraterritoriales”.

Bajo esta nueva estrategia, se endurecerán las sanciones económicas a las entidades comerciales que faciliten la producción y el tráfico ilícito de drogas.

Para México, eso significa “apoyar esfuerzos para desmantelar los laboratorios clandestinos que producen drogas sintéticas como el fentanilo y la metanfetamina. Un componente fundamental de este esfuerzo es apoyar a nuestros socios extranjeros en su lucha contra el equipo esencial para la fabricación de drogas que permite estas operaciones en sus países”.

Como parte de la estrategia, el gobierno de Estados Unidos anunció una “campaña mundial contra las amenazas de la delincuencia transnacional y el terrorismo extranjero”, en la que subraya que quienes se involucren en tráfico de drogas serán perseguidos también como terroristas, tras la declaración de diversos cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).