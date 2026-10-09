Exigen a plataformas eliminar contenido violento

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, exigió a las plataformas digitales y redes sociales a asumir su responsabilidad en el monitoreo, detección, remoción y denuncia de cualquier anomalía o conducta sospechosa de los usuarios, de forma específica en contenidos relacionados con acoso sexual o violencia.

Durante el sexto Foro Regional Centro Sur “La vida frente a la pantalla. El impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, celebrado en Puebla, el funcionario recordó que, por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, un grupo de trabajo interinstitucional configura la disposición oficial para promover el uso ético de las pantallas digitales y con fines pedagógicos.

Reitera responsabilidad compartida

Reafirmó que existe una responsabilidad compartida con la finalidad de evaluar qué pasa frente a las pantallas y detrás de ellas, así como cuáles son los efectos en los menores de edad expuestos a contenidos sexuales y violentos que pueden causar falta de sueño, ansiedad y depresión, además de trastornos de salud mental. Agregó que es necesario hacer los ajustes necesarios para su protección, tal como ya se hace en algunos lugares de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Delgado Carrillo señaló que en estos foros se reflexiona y toma conciencia acerca de los efectos del uso excesivo de los dispositivos y pantallas digitales en las escuelas, con la participación de la comunidad escolar, investigadores, especialistas, docentes y madres y padres de familia.