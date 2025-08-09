Exigen a SHCP informe de médicos cubanos

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN), integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, exigió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dar un informe completo acerca de cuántos médicos cubanos están contratados en México, qué función realizan en específico, a qué unidades están asignados y cuál es el monto de viáticos que ejercen.

“Se trata de saber si verdaderamente están trabajando en clínicas u hospitales públicos, y no estén haciendo labor política para enaltecer dictaduras”, dijo.

Señaló que desde el 2022, México ha ejercido más de dos mil millones de pesos (mdp) para mantener a médicos cubanos “sin resultados para la ciudadanía”.

“Es claro que no han dado satisfacción a los indicadores internacionales que aplican para modelos de salud universales como el que tiene México o Dinamarca, de lo que tanto presumía el sexenio anterior de la 4T”, dijo.

Lamentó que la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el Issste han evadido los esquemas de transparencia y rendición de cuentas que, como sujetos obligados deben cumplir.

“Los médicos cubanos no llegaron a México para una labor altruista y de colaboración, están en el país para impulsar doctrinas populistas porque son misioneros del régimen cubano que en su momento, López Obrador abrazó”, expresó.