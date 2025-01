Al advertir que con el regreso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos se vienen “tiempos verdaderamente complicados, de turbulencias y de agitación real” para México, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió respuestas firmes y contundentes por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, el dirigente panista expresó que su partido respalda la unidad con la gente frente a las políticas beligerantes de Estados Unidos, pero no con el gobierno mexicano, que llama a la unidad, pero ignora a la oposición.

“Que no se atreva Estados Unidos a vulnerar nuestra soberanía nacional, nuestro territorio. En eso por supuesto que coincidimos como Acción Nacional, obviamente. Pero lo que también queremos decirles a millones de mexicanas y mexicanos es que la soberanía nacional ya está en riesgo y desde hace mucho tiempo, porque cuando en inmensas extensiones territoriales de este país ya no controla ni gobierna el Estado, ahí ya perdiste soberanía nacional, y como lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de decirlo: en este país hay entidades completas gobernadas por el crimen organizado. Punto, le incomode a quien le incomode, esa es la verdad”, afirmó.

Jorge Romero anunció que en estados gobernados por el PAN, como Chihuahua, se aplicará un plan de atención a las familias mexicanas migrantes.

Esperamos que el gobierno de México esté a la altura: Alejandro Moreno

Así también, la dirigencia del PRI deseó éxito en su nueva gestión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “en beneficio del pueblo norteamericano y de la consolidación de una América del Norte más integrada, democrática y globalmente competitiva”.