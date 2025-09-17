Exigen acciones más agresivas contra cárteles

El gobierno de Estados Unidos exigió al de México “esfuerzos adicionales y agresivos” contra los cárteles de las drogas el próximo año, tras incluir a la nación en la lista de “principales países de tránsito o de producción ilícita de drogas para el año fiscal 2026”.

En un comunicado, el Departamento de Estado señala que en México, que lleva varios años formando parte de esta lista, “la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado la cooperación para hacer frente a los poderosos cárteles que envenenan a nuestros dos países con drogas y violencia”.

Tras destacar el envío, por parte de México, de 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos, así como “importantes incautaciones de fentanilo y precursores químicos” y la entrega de “29 objetivos de alto valor —entre ellos importantes figuras de los cárteles— para que sean juzgados por sus delitos” en Estados Unidos, el comunicado afirma que “los esfuerzos de México deben mantenerse e institucionalizarse”.

Al gobierno de México, resalta, “le queda mucho por hacer para acabar con los líderes de los cárteles, junto con sus laboratorios clandestinos de drogas, las cadenas de suministro de precursores químicos y las finanzas ilícitas”.

Acto seguido, el comunicado advierte que “durante el próximo año, Estados Unidos espera ver esfuerzos adicionales y agresivos por parte de México para responsabilizar a los líderes de los cárteles y desarticular las redes ilícitas dedicadas a la producción y el tráfico de drogas”.