Exigen aclarar “cónclave” de hijos de López Obrador

Legisladores de la Cámara de Diputados señalaron que debido a las acusaciones en su contra, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán deben aclarar el cónclave que realizaron la semana pasada, a la que asistieron Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia, y los empresarios de José Cuervo, Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño.

También refirieron que la Fiscalía General de la República (FGR) es la instancia que debe determinar si existe un delito que perseguir, derivado de las diversas acusaciones que existen en contra de los hijos del expresidente López Obrador.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió que se aclaren los motivos de la reunión realizada el pasado 24 de agosto, en el restaurante Magazzino, de la colonia Condesa, como dio a conocer el periodista Héctor de Mauleón, en El Universal.

“Es una reunión que tendrá que ser aclarada por cada uno de sus integrantes, y que el pueblo de México decida; es evidentemente, estamos ante una exigencia nacional de transparencia, de rendición de cuentas, de posiciones claras y públicas, y sobre todo de probidad de honorabilidad. Cada legislador, cada político con o sin cargo es responsable de las decisiones que toma, y de la imagen que da para el partido que representa, y eso claramente lo viven estos políticos”, comentó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aseguró “políticamente es normal que esto suceda”, y que es la FGR la que debe determinar si las acusaciones en contra de los hijos de López Obrador son ciertas.