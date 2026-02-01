Exigen agilizar búsqueda de mineros a la Fiscalía estatal

Senadores del Partido del Trabajo (PT) exigieron a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa trabajar en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de la entidad para fortalecer la investigación y agilizar la localización con vida de los diez ingenieros mineros que desaparecieron en Concordia, Sinaloa y brindar todo el apoyo institucional y mantener comunicación permanente con los familiares de las víctimas.

Mediante un punto de acuerdo que será presentado en la primera sesión del Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, encabezadas por el coordinador Alberto Anaya Gutiérrez también llaman a las autoridades a fortalecer la seguridad pública en proyectos de producción minera.

Principalmente en estados como Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, a fin de garantizar medidas de seguridad y coordinación operativa en las zonas de explotación minera y en sus rutas de acceso que permitan prevenir hechos delictivos y proteger a las comunidades y al personal que labora en dichos proyectos.

En el documento que será inscrito en la Gaceta Parlamentaria, los legisladores petistas detallan los hechos ocurridos el viernes 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde se alojaban los trabajadores mineros y los privó de la libertad.