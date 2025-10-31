Exigen ambientalistas remediar derrame

La Unión por un Manejo Sostenible de Nuestra Biodiversidad (Unbio) urgió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar medidas correctivas para remediar el río Pantepec, en Veracruz, hasta alcanzar niveles seguros ante el derrame de hidrocarburos ocurrido en la zona de Álamo.

Daños ambientales

Unbio acusó que la acumulación de combustible está afectando severamente a la fauna, la flora que ahí habita y a miles de familias que dependen de este cuerpo de agua para sobrevivir. Por este motivo, pidió sancionar a Petróleos Mexicanos (Pemex) que a 12 días del incidente, no ha emitido un comunicado oficial o realizado inspecciones públicas.

Detalló que es importante tener en cuenta que el petróleo vertido bloquea el oxígeno del agua, envenena los organismos vivos y penetra los suelos agrícolas, generando efectos acumulativos que podrían tardar años en revertirse.

Postura

“Mientras tanto, peces, aves, mamíferos y plantas ribereñas están muriendo”, alertó Ernesto Zazueta, presidente de Unbio.

En un comunicado, expresó preocupación al advertir que la inacción de la Profepa o autoridades federales y locales puede derivar en una catástrofe ecológica comparable con la que sufrió Tabasco en el 2018, cuando decenas de manatíes murieron masivamente por derrame de hidrocarburos y presencia de gases en los ríos.

Explicó que el río Pantepec, afluente del sistema del río Tuxpan, es hogar de una enorme diversidad biológica pues en sus aguas viven peces endémicos como el Herichthys tepehua, nutrias de río, tortugas, anfibios, garzas, patos, iguanas, cangrejos y una gran variedad de insectos acuáticos, además de plantas ribereñas.