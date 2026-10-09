Exigen audiencia pública de jueza Martha Magaña

Con la exigencia de audiencia pública, un grupo de juzgadoras y juzgadores se manifiestan afuera de las instalaciones del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde se lleva a cabo la audiencia contra la jueza Martha Eugenia Magaña López.

De forma pacífica, y acompañados por un grupo de batucada, las y los inconformes denunciaron persecución judicial contra quienes emitieron resoluciones contra la reforma judicial.

Martha Magaña fue la primera jueza en conceder una suspensión contra actos vinculados con esa reforma, y ahora enfrenta un procedimiento administrativo disciplinario a petición de la Secretaría de Gobernación, bajo el argumento de haber desacatado jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte.

La audiencia de la juzgadora en retiro se prevé que se lleve a cabo vía remota, toda vez que ella se encuentra en España.